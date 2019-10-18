رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو الليبيين إلى الوحدة لأجل السلام

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الجمعة، الليبيين أن يكونوا أقوياء وموحدين في العمل، من أجل السلام في بلادهم.

وأعرب أحمد عن استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى مخاوفه بشأن الوضع هناك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ، والوفد المرافق له، الذي يجري زيارة غير محددة المدة، بحسب ما نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء.

وهنأ رئيس المجلس خالد المشري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على فوزه بجائزة نوبل للسلام.

كما أعرب المشري عن إعجابه بالإنجازات التي تحققت منذ رئاسة آبي أحمد للوزراء، وطلب الدعم في المحاولات المستمرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتدور في العاصمة طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.