حريق هائل في منشأة نقط إيرانية... فيديو

اندلع حريق في مصفاة عبدان للنفط في إقليم خوزستان جنوب غرب إيران اليوم الأحد، وقد تم إرسال مجموعتين من سيارات ورجال الإطفاء إلى المنشأة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

وقال مدير العلاقات العامة في منشأة عبدان، علي نور بخش، إنه "تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في القسم رقم 55 الخاص بالتقطير في منشأة عبدان للنفط".

وأضاف بخش، أنه "تجري حاليا دراسة أسباب الحريق لكنه يمكن أن يكون ناجما عن اللحام أو التسرب أو ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق والإنتاج في المنشأة عاد إلى طبيعته.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" تلقت مؤخرا هجمات صاروخية، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن السفينة أصيبت مرتين دون ذكر ما الذي أصابها، ونشر التلفزيون الرسمي صورا لسطح الناقلة، وقال إنها التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي ضرر واضح. ولم يظهر هيكل الناقلة في الصور.