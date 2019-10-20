مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في جورجيا

أعلن الجيش الأمريكي أن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا، عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون بالقاعدة التي توجد في جنوب شرق جورجيا على "تويتر" إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي التي تستخدمها قوات المشاة.

Press release ref. this morning’s incident at #FortStewart. pic.twitter.com/7v5plSwdB3 — Fort Stewart-Hunter Army Airfield (@USAGStewartHAAF) October 20, 2019

وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى "وين" العسكري.

ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم أي تفاصيل ومعلومات أخرى حولها.