أردوغان: اجتماع بوتين قد يحسم الخطوات القادمة في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ستتخذ خطوات ضرورية أخرى في شمال شرق سوريا بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء"، وهو اليوم الذي ينتهي فيه وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام توسطت فيه واشنطن.

وقال أردوغان، أمام منتدى في إسطنبول استضافته محطة "تي.آر.تي وورلد" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "سوف نناقش هذه العملية مع السيد بوتين وبعد ذلك سنتخذ الخطوات الضرورية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وحذر الرئيس التركي من امتداد مشكلة الإرهاب واللاجئين إلى دول أخرى، قائلا: "مخطئ من يعتقد بأن مشكلة الإرهاب واللاجئين ستظل محصورة في تركيا إلى الأبد".

وانتقد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة، قائلا:"الذين يقولون بأنهم الأقوى في العالم، كيف سيوضحون إرسالهم 30 ألف شاحنة أسلحة وذخيرة وعتاد لشمال سوريا عن طريق العراق، بأي مفهوم ديمقراطي سيفسرون ذلك؟".

وأردف: "الغرب كله بما في ذلك الناتو والاتحاد الأوروبي، اصطفوا إلى جانب الإرهاب وهاجمونا معا، منذ متى بدأتم بالتحرك مع الإرهابيين، كنتم تدّعون بأنكم ضد الإرهاب".

وبدأت تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

ووافقت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، على تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.