"فيسبوك" تحذف 4 شبكات حسابات من إيران وروسيا بدعوى "محاربة النفوذ الأجنبي"

حظرت شركة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، الوصول إلى أربع حسابات، ثلاثة من إيران وواحد من روسيا، بدعوى "محاربة النفوذ الأجنبي".

واشنطن - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان لها: "في إطار جهودنا لمواجهة حملات التأثير من الخارج، هذا الصباح قمنا بحذف أربع شبكات منفصلة من حسابات وصفحات ومجموعات في "فيسبوك" و"إنستغرام"... ثلاثة منها من إيران وواحدة من روسيا".

وزعمت "فيسبوك" أن هذه الشبكات تستهدف الولايات المتحدة وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضحت "لقد حذفنا هذه الشبكات استنادًا إلى إجراءاتها، وليس بناءً على المحتوى المنشور. وفي كل حالة، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإجراءات بالتنسيق مع بعضهم البعض واستخدموا حسابات مزيفة لانتحال شخصية الآخرين، ما أصبح أساساً لتحركنا".

ومن الجدير بالذكر أن "فيسبوك" كان قد أعلن في أيار/مايو الماضي عن حذف حوالي 100 حساب متعلق بروسيا، وفي كانون الثاني/يناير، حذف حوالي 500 حساب، بينهم 7 صفحات تابعة لوكالة "سبوتنيك". وفي يوم 17 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري، إحدى صفحات المشروع التي احتوت على وصفات المطبخ الروسي.