غورباتشوف يسمي الغالب في الحرب الباردة

يرى الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف أن إنهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب كان لصالح الجميع.

وقال غورباتشوف لصحيفة ألمانية إن انتهاء الحرب الباردة مثل انتصارا مشتركا ولكن السياسيين الغربيين، وعلى الأخص سياسيي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا أنفسهم غالبين، وتصرفوا من منطلق أن كل شيء مسموح لهم.

وأشار غورباتشوف إلى أن بلدان الغرب فشلت في "امتحان العصر الجديد"، وهو ما مهد للمواجهة الحالية بين الغرب وروسيا.

وأدرك بعض الشخصيات السياسية الأوروبية أخيرا كما يرى غورباتشوف، أن محاولات عزل روسيا تضر بالجميع، ومن الضروري إيجاد مخرج يرضي الجميع.

وبدأت الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي في عام 1946. وفي ديسمبر/كانون الأول 1989، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب وغورباتشوف عن انتهائها.