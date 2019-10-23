بوتين والسيسي يفتتحان القمة الروسية الأفريقية الأولى في سوتشي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مصممة على زيادة وجودها في أفريقيا على مستوى الدولة.

ودعا بوتين لزيارة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية خلال السنوات الخمس القادمة