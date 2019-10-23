بوتين: روسيا مصممة على زيادة وجودها في إفريقيا على مستوى الدولة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا مصممة على زيادة وجودها في أفريقيا على مستوى الدولة، داعيا الدول الأفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية في غضون أربع - خمس سنوات.

سوتشي- سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لقمة "روسيا-أفريقيا" اليوم الأربعاء "عملت العديد من الشركات الروسية منذ فترة طويلة وبنجاح مع شركاء من مختلف قطاعات الاقتصاد الأفريقي، وهي مصممة على زيادة وجودها في إفريقيا. وبالطبع، سندعم مثل هذه الخطط على مستوى الدولة".

وأضاف بوتين "كل هذا يسمح لنا بالاعتماد على زيادة أخرى في المؤشرات التجارية. أعتقد أنه في وسعنا مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع إلى الخمس القادمة، وهذا على الأقل".

وتابع بوتين "يشارك بلدنا في مبادرة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية، وحتى الآن، يتجاوز المبلغ الإجمالي لعمليات شطب [الديون] 20 مليار دولار".

وتعقد في سوتشي الروسية القمة الروسية الأفريقية الأولى، يومي 23 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.