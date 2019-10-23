الشرطة البريطانية تعلن العثور على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة صناعية شرقي لندن.