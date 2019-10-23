روسيا مستعدة للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر، في مسألة بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، على هامش قمة "روسيا - أفريقيا": "إذا طلبوا منا (مصر وإثيوبيا)، فنحن على استعداد دائما، لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا ومع القاهرة، ونحن مطلعون على هذا الموضوع، وبالطبع، ناقشنا أكثر من مرة، حول ما إذا كانت خدماتنا للوساطة مطلوبة، نحن على استعداد دائما ".

وتقوم إثيوبيا، منذ عام 2012، ببناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأزرق، الذي يؤثر ملؤه بالمياه على حاجة مصر من مياه النيل، الشيء الذي تعتبره القاهرة مسألة حياة أو موت، نظرا لما يمثله النيل بالنسبة لمصر، للزراعة ومياه الشرب.

وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في وقت تشهد فيه المباحثات بين الطرفين صعوبات كبيرة نظرا لتعنت الطرف الإثيوبي.

ومؤخرا أعلنت مصر رسميا وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود وطالبت القاهرة بدخول طرف دولي في المفاوضات.

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قمة (روسيا - أفريقيا) برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

وأكد المشاركة في القمة نحو 50 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

يذكر أن المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" تحمل صفة الشريك الإعلامي للمنتدى.