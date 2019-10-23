الشرطة البريطانية تضبط شاحنة جديدة على متنها 9 مهاجرين أحياء

أوقفت الشرطة البريطانية شاحنة على متن مقطورتها 9 مهاجرين بمدينة كنت، بعد ساعات فقط من اكتشاف 39 جثة في شاحنة تبريد قرب لندن.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن الأشخاص الـ9 مهاجرون وهم على قيد الحياة، وقد عثر عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها على الطريق M20.

وقال ناطق باسم شرطة المدينة إنه "يجري فحص الأشخاص التسعة كإجراء احترازي من قبل خدمات إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي، قبل إحالتهم إلى مكتب ضباط الهجرة".

وأعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة، صباح اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة صناعية شرق لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشرطة، قولها، إنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.

وقال وزير الداخلية البريطاني إن "الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة".

وأكد أنه بدأ التحقيق في جريمة القتل، بعد العثور على الجثث بمنطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع، مضيفا أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.