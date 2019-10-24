لماذا لا تجرؤ الولايات المتحدة على مهاجمة روسيا

ولا تجرؤ الولايات المتحدة على مهاجمة روسيا لأن روسيا تستطيع صد العدوان وتوجيه الرد الساحق.

ولا تزال الولايات المتحدة تتوجس خيفة من روسيا لأن روسيا تملك الأسلحة النووية وتحافظ على الجاهزية القتالية لقواتها النووية الاستراتيجية.

وتسلمت روسيا 70 في المائة من قوات الاتحاد السوفيتي النووية الاستراتيجية في عام 1991، ولذا تملك الوسائل لتوجيه الضربات الاستراتيجية من الأرض والبحر والجو. وبحسب صحيفة "سوهو"، فإن روسيا هي الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة، التي تملك مثل هذه الإمكانيات وفي مقدمتها الصواريخ المنطلقة من الأرض.

وتستطيع روسيا الرد على العدوان دائما بفضل قواتها النووية الاستراتيجية، ولهذا لا تجرؤ الولايات المتحدة حتى على التفكير في مهاجمتها.