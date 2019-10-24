الكشف عن جنسية 39 جثة عثر عليها داخل شاحنة في بريطانيا

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن جميع الضحايا الـ39 الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة قرب لندن، هم صينيون.

وأوقفت الشرطة البريطانية شاحنة على متن مقطورتها 9 مهاجرين بمدينة كنت، بعد ساعات فقط من اكتشاف 39 جثة في شاحنة تبريد قرب لندن.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن الأشخاص الـ9 مهاجرون وهم على قيد الحياة، وقد عثر عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها على الطريق M20.

British police found the bodies of 39 people inside a truck believed to have come from Bulgaria, and said they arrested the driver on suspicion of murder https://t.co/vlgYieJ3fU pic.twitter.com/PULcoYjIn6 — Reuters (@Reuters) October 23, 2019

وقال ناطق باسم شرطة المدينة إنه "يجري فحص الأشخاص التسعة كإجراء احترازي من قبل خدمات إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي، قبل إحالتهم إلى مكتب ضباط الهجرة".

وأعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة، صباح اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة صناعية شرق لندن.

#UPDATE British police launched a major murder investigation on Wednesday after 39 bodies were found in a truck from Bulgaria, as officers tried to establish where the victims were originally from https://t.co/JY1EXr2XYh #Grays pic.twitter.com/S1hzopg2Iy — AFP news agency (@AFP) October 23, 2019

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشرطة، قولها، إنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.

وقال وزير الداخلية البريطاني إن "الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة".

British police have launched one of the largest murder probes in the nation’s history, a horror described as an "unimaginable tragedy". Tragic 😓 pic.twitter.com/I46y0rqsQG — news.com.au (@newscomauHQ) October 23, 2019

وأكد أنه بدأ التحقيق في جريمة القتل، بعد العثور على الجثث بمنطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع، مضيفا أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.