الناتو لم يتلق مقترحا لتنفيذ مهمة في شمال سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الحلف لم يتلق مقترحات لتنفيذ مهمة في شمال سوريا.