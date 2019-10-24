سقوط قتلى في فرنسا بسبب العواصف والفيضانات

أدت الفيضانات والعواصف، التي تضرب مناطق في جنوب فرنسا منذ عدة أيام إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات.

باريس - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، في بيان رسمي عن مقتل ثلاثة أشخاص في مناطق "غار وهيرو وبيرينيه أوريانتال" الواقعة جنوبي البلاد، بسبب الفيضانات والعواصف، التي تعرضت لها هذه المناطق، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقالت الوزارة إن سوء الأحوال الجوية أدى لإحداث أضرار جسيمة في الممتلكات، مما استدعى تحركا كبيرا لرجال الإطفاء تمثل بتدخل أكثر من 2000 عنصر لمساعدة السكان ونقلهم إلى بر الأمان.

وقد قطعت الكهرباء عن أكثر من 700 منزل في المناطق، التي تعرضت للعواصف جنوب البلاد.

وأدت الفيضانات التي تعرضت لها منطقة "أود" جنوب البلاد العام الماضي، لمقتل 14 شخصا وإحداث أضرار فاقت قيمتها الـ200 مليون يورو.