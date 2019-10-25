وزير الطاقة الكازاخي: نور سلطان ومينسك تتفقان على الجوانب الرئيسة لتوريد النفط إلى بيلاروس

أعلن وزير الطاقة الكازاخي، كانات بوزومباييف، اليوم الجمعة، أن نور سلطان ومينسك توصلتا إلى توافق في الآراء حول الجوانب الرئيسية لاتفاق ثنائي بشأن توريد النفط ومنتجاته إلى بيلاروس، فضلا عن تسوية مسألة حظر إعادة التصدير.

نورسلطان - سبوتنيك. وقال بوزومابايف، للصحفيين: "نعم، لقد اتفقنا على الجوانب الرئيسة للاتفاق بشأن توريد النفط ومنتجاته [إلى بيلاروس]. اتفقنا على صيغة الاتفاق، ويمكننا أن نقول إنه تم الاتفاق على مئة في المئة، الآن لن يتم (يتم توقيع الاتفاقية)، لأننا بحاجة إلى إجراءات داخلية".

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق لم يحدد كميات الصادرات ولكنه حدد الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت بيلاروس قد تخلت عن مطالبها بإعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية المشتراة من كازاخستان، قائلا "إنها فعلت ذلك".