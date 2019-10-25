إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في أفريقيا

أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستن أركانج تواديرا، اليوم الجمعة، أن الجمهورية الأفريقية تبحث إمكانية نشر قاعدة عسكرية روسية في البلاد.

سوتشي- سبوتنيك. وقال تواديرا لوكالة "سبوتنيك": "نواصل العمل مع وزارة الدفاع الوطنية ووزارة الدفاع الروسية على هذه المسألة، من أجل دراسة الإمكانيات".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، مرسوماً ترسل روسيا بموجبه نحو 30 عسكريا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ضمن بعثة أممية، للمساعدة على تحقيق الاستقرار في هذه البلاد.

وبموجب القرار يشمل الفريق الروسي مراقبين عسكريين وضباطا في الجيش ومختصين في مجال الاتصالات العسكرية.

وتدهور الوضع الداخلي في جمهورية أفريقيا الوسطى، في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2013، عندما وقعت مصادمات في "بانغي" بين مسلحي حركة "سيليكا" الإسلامية والجماعات المسيحية المعارضة، ووفقا للأمم المتحدة، منذ نشوب الصراع في الجمهورية، اضطر ما يصل إلى مليون شخص لمغادرة منازلهم، كما أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.