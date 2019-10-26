توقع حدوث انقلاب في أوكرانيا

أعلن قيادي في جمهورية دونيتسك الشعبية عن احتمال حدوث انقلاب في أوكرانيا.

وقال إدوارد باسورين، نائب قائد الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، لإحدى قنوات التلفزيون الروسي إن "فريق بوروشينكو" (الرئيس الأوكراني الأسبق) ينوي تدبير تفجيرات إرهابية في مصنعي كيماويات في منطقة دونباس تمهيدا لمحاولة انقلاب في أوكرانيا.

وينوي أنصار الرئيس الأوكراني الأسبق تدبير محاولة انقلاب لإيقاف عملية السلام الهادفة إلى إنهاء الحملة العسكرية التي شنها نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتين شعبيتين أعلنهما سكان منطقة دونباس من مناوئي الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، هما جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك.

وهناك احتمال آخر لتدبير محاولة انقلاب من خلال زعزعة الأوضاع في أوكرانيا.

وبحسب نائب قائد شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية فإن الانقلابيين المحتملين سيحاولون زعزعة الاستقرار في أوكرانيا في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عندما تستضيف مدينة ماريوبول الأوكرانية مؤتمرا اقتصاديا يحضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأوكراني.

ولا يسيطر الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي، كما يرى نائب قائد شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، على الوضع في أوكرانيا.