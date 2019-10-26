الحرس الثوري يعلق على تصرف لاعب إيراني تضمن إشارة إلى خامنئي

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن ضعف الولايات المتحدة الأكبر يكمن في عدم وجود قائد روحي يرتدي العمامة، مثل المرشد في إيران علي خامنئي.

وأثنى قائد الحرس الثوري، على المبادرة التي أقدم عليها لاعب برسبوليس مهدي ترابي بعد تسجيله هدفا في إحدى المباريات حينما أبرز عبارة كتبها على فانلته التي كان يرتديها تحت فانلة الفريق وهي :"السبيل الوحيد لفلاح البلاد، إطاعة القائد (خامنئي)"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال: "لقد كانت رسالة إلهية وعالمية"، واصفًا اللاعب ترابي "بالشجاع".

یکی می‌شه علی کریمی که پیراهنی که توی شالکه میپوشید رو امضا کرد و برای مادر اشکان سهرابی (یکی از جان‌باختگان حوادث بعد از انتخابات ۸۸) فرستاد و یکی هم مثل #مهدی_ترابی که مجیزگویی رهبر فاسد و خونخوار ج.ا رو می‌کنه و مرزهای خا...مالی رو فرسنگ‌ها جابجا کرده... pic.twitter.com/zsshKtKIs4 — Ivar Farhadi (@FarhadiIvar) October 20, 2019

​وكان مهدي ترابي، أحرز هدف مع فريقه برسيبوليس، خلال مباراة الأسبوع الماضي ضمن الدوري الإيراني الممتاز، واحتفل بالكتابة على قميصه عبارة " الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد = طاعة القيادة.