"مايكروسوفت" تفوز بصفقة مع البنتاغون بقيمة 10 مليارات دولار

وأعلن البنتاغون، أمس الجمعة، عن منح "مايكروسوفت" عقدا ضخما لتخزين بياناتها في الحيز السحابي (كلاود)، وذلك لمدة 10 سنوات، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ويسعى العقد إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأميركية في نظام تجري إدارته بالذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة "أمازون" الأوفر حظا في نيل الصفقة، التي ظلت المنافس الوحيد لـ"مايكروسوفت" في عملية الاختيار عند البنتاغون، وذلك قسم خدمات الإنترنت في الشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يهيمن على قطاع الحوسبة السحابية، كما أن "أمازون" توفر خوادم آمنة لأجهزة حكومية أميركية أخرى، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".

وعقب الإعلان عن الصفقة، ارتفع سهم "مايكروسوفت" إلى 3٪، في تداولات ممتدة، بينما تراجع سهم "أمازون" بنسبة تقل عن 1٪.

وقالت مسؤولة القسم المعلوماتي في وزارة الدفاع، دانا ديزي، في إعلان رسمي، عبر موقع البنتاغون على الإنترنت أن "الاستراتيجية الوطنية للدفاع تفرض علينا تحسين السرعة والفعالية في تطوير ونشر القدرات التقنية المحدّثة للعسكريين من نسائنا ورجالنا".

وأضافت أن قسم خدمات الانترنت في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" هو "بوضوح الرائد في مجال الحوسبة السحابية"، مضيفة "أن بوسع أي تقييم مفصل ومبني فقط على المقارنة بين العروض، أن يقود بشكل واضح إلى خاتمة أخرى".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت لاحق أنه سمع "شكاوى من شركات عدة مثل مايكروسوفت، أوراكل وآي بي أم" بشأن عملية اختيار شركة للعقد، وصرح وقتها "سننظر في ذلك. سننظر في ذلك عن قرب".