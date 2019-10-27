مسؤول أمريكي: نفذنا عملية ضد زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي وليس واضحا إن كانت نجحت

قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة شنت عملية استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

ولم يكشف المسؤول، الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل العملية كما لم يوضح ما إذا كانت ناجحة.

ونسبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى مسؤول بالجيش جرى إطلاعه على نتائج العملية قوله إن البغدادي قتل خلالها.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو".

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

وأطل البغدادي في أبريل/نيسان الماضي في أول ظهور له منذ 5 سنوات، عبر تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيم على تطبيق "تلغرام".

وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى أبو بكر البغدادي، البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت منذ عام 2014 شائعات كثيرة عن مقتله لم يتم تأكيدها.