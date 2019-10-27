أردوغان: مقتل زعيم داعش نقطة تحول في الكفاح المشترك ضد الإرهاب

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان واشنطن تمكنها من القضاء على زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية داخل سوريا، مؤكدا عزم تركيا مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية.

أنطاكيا - سبوتنيك. وكتب أردوغان عبر حسابه على التويتر اليوم الأحد: "إن مقتل زعيم داعش يمثل نقطة تحول في قتالنا المشترك ضد الإرهاب، وستواصل تركيا دعما لجهود مكافحة الإرهاب كما فعلت في الماضي".

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 27 октября 2019 г.

وتابع الرئيس التركي أن: " تركيا ترحب بذلك التطور بالنظر لأنها دفعت ثمنا غاليا في الحرب ضد داعش، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وغيرها من التنظيمات الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أثق بأن العزم على مكافحة الإرهاب بروح التحالف سيجلب السلام للبشرية برمتها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.