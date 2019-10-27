نتنياهو يؤكد على انتصار إسرائيل في أي حرب قادمة

القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة تفقدية أجراها اليوم الأحد بصحبة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو، اللواء طيار عميكام نوركين، في قاعدة بلماحيم الجوية، حيث استمعوا لإيجاز أمني في سرب الطائرات المسيّرة، وتحدثوا مع قادة الوحدات العاملة في القاعدة. ثم استعرض نتنياهو وسائل قتالية يستخدمها سلاح الجو.
وأضاف نتنياهو، "إذا فُرضت علينا الحرب فسننتصر فيها بشكل حاسم جدًا. والذي شاهدته هنا اليوم في القاعدة الجوية هو خير الناس وخير التطويرات والأسلحة التي تضمن تحقيق ذلك."
وتتهم إسرائيل إيران بدعم الإرهاب وتهديد أمنها عبر دعم "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية، فضلا عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وشنت إسرائيل على مدى الأشهر الماضية غارات على مواقع بسوريا قالت إنها للحرس الثوري الإيراني.
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