نتنياهو يؤكد على انتصار إسرائيل في أي حرب قادمة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرفة، بنيامين نتنياهو، أنه إذا فرضت الحرب على إسرائيل فإنها ستنتصر بشكل حاسم ضد إيران وغيرهم من أعداء إسرائيل بحسب قوله.

القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة تفقدية أجراها اليوم الأحد بصحبة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو، اللواء طيار عميكام نوركين، في قاعدة بلماحيم الجوية، حيث استمعوا لإيجاز أمني في سرب الطائرات المسيّرة، وتحدثوا مع قادة الوحدات العاملة في القاعدة. ثم استعرض نتنياهو وسائل قتالية يستخدمها سلاح الجو.

وقال نتنياهو "اختتمنا زيارة مثيرة جدًا لقاعدة بلماحيم الجوية. إنني أرى هنا خير شبابنا، وخير رجالنا ونسائنا الذين يقودون الطائرات نهارًا وليلاً لمحاربة أعدائنا، أعني بذلك إيران وأتباعها، وذلك في ساحة واسعة للغاية".

وأضاف نتنياهو، "إذا فُرضت علينا الحرب فسننتصر فيها بشكل حاسم جدًا. والذي شاهدته هنا اليوم في القاعدة الجوية هو خير الناس وخير التطويرات والأسلحة التي تضمن تحقيق ذلك."

وتتهم إسرائيل إيران بدعم الإرهاب وتهديد أمنها عبر دعم "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية، فضلا عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وشنت إسرائيل على مدى الأشهر الماضية غارات على مواقع بسوريا قالت إنها للحرس الثوري الإيراني.