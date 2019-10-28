الولايات المتحدة تحرم تايلاند من بعض التفضيلات التجارية

أعلن نائب رئيس الوزراء التايلاندي للشؤون الاقتصادية والتجارية، تشورين لاكسانافيسيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة حرمت تايلاند من التفضيلات التجارية لتوريد المأكولات البحرية، لكن ذلك لن يكون كارثة على تلك الصناعة.

بانكوك - سبوتنيك. وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي، الذي يشغل أيضا منصب وزير التجارة في الحكومة، في كلمة بثتها القناة التلفزيونية الوطنية الثالثة في تايلاند: "سحب التفضيلات الخاص بنظام تفضيلات التجارة العامة في الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في نسيان/أبريل 2020، لن يكون كارثة على صناعة تصدير المأكولات البحرية في تايلاند".

وأضاف: "نحن بالفعل لا نستخدم التفضيلات التي قدمتها لنا الولايات المتحدة استخداما تاما. لدينا حصة للتصدير للولايات المتحدة مقابل تفضيلات تجارية للمنتجات بقيمة 1.8 مليار دولار، ولكن في الواقع نصدر بمبلغ 1.3 مليار دولار فقط".

وتابع نائب رئيس مجلس الدولة، قائلاً إنه وبحسب وزارة التجارة التايلاندية، فإن خسائر البلاد في عام 2020، جراء إنهاء التفضيلات الأميركية على المأكولات البحرية، سوف تصل إلى 0.01 بالمئة من إجمالي الصادرات.

واختتم نائب رئيس الوزراء التايلاندي للشؤون الاقتصادية والتجارية، قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أيضا الطعن في قرار الولايات المتحدة في لدى الهيئات الأميركية التي تنظم التجارة الخارجية".

في الوقت نفسه، تنقل صحيفة "بانكوك بوست"، آراء العديد من المراقبين التايلانديين الذين يعتقدون أن سبب سحب التفضيلات هو الحظر الذي تم فرضه مؤخرا على استيراد مبيدات الغليفوسات إلى تايلاند، والتي تعتبر الشركة الأميركية "مونسانتو" هي أكبر منتج ومصدر عالمياً لهذه المبيدات.

وكانت تايلاند في الماضي واحدة من المستوردين الرئيسيين للغليفوسيت من الولايات المتحدة، حيث كان يستخدم في البلاد على نطاق واسع في زراعة الفواكه والمحاصيل. وتبنت الحكومة الحظر المفروض على استيراد واستخدام المبيدات بناءً على طلب المنظمات العامة التي تمثل مصالح المزارعين والعمال الزراعيين.