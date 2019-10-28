اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في موريتانيا

أعلنت شركتا نفط وغاز تعملان في موريتانيا أن الاكتشافات الجديدة التي تم توصل إليها مؤخرا في المياه الموريتانية تصل إلى 50 ترليون قدم مكعب من الغاز.

وجاء في بيان مشترك صادر، اليوم الاثنين، عن شركتي "كوزموس إنيرجي" و"بريتيش بتروليوم" العاملتين في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، أن الاكتشافات في منطقة "بير اللّه" تتوزع بين بئرين هما: أوركا ومارسوين".

ووصف البيان بئر أوركا بأنه "أكبر اكتشاف للهيدروكربونات في المياه العميقة في العالم حتى الآن في هذا العام، ما يوضح الجودة العالمية لحوض الغاز الموريتاني".

في سياق متصل، تستعد المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس للمشاركة في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي مقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.