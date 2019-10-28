شبكة أمريكية: جثة البغدادي تم دفنها في البحر

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تفاصيل جديدة، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، مشيرة إلى أن جثته، تم دفنها في البحر، على غرار ما حدث مع أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.