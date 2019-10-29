باريس تعلق على استقالة سعد الحريري

علقت فرنسا، من خلال وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، على إعلان رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته.

وقال "لودريان" في كلمة أمام الجمعية الوطنية إن "لبنان يمر بأزمة كبيرة منذ بداية الاحتجاجات الكبيرة التي شهدت توترات وبعض الأحداث، وهناك أزمة ثقة"، مضيفا أن "الأزمات في المنطقة جعلت الوضع هشا في لبنان، كما أن هشاشة الأوضاع تعود أيضا للأزمة الاقتصادية".

وتابع الوزير الفرنسي "استقالة الحريري ستزيد من حدة الأزمة، وفرنسا تدعو المسؤولين اللبنانيين للقيام بكل الجهود لضمان استقرار المؤسسات ووحدة البلاد".

#Liban : "La démission de Saad Hariri aggrave la crise", affirme @jy_ledrian avant de préciser les deux convictions de la France. "Tout faire pour garantir la stabilité des institutions et l'unité du Liban (...) et écouter la voix de la population." #DirectAN #QAG pic.twitter.com/xZaGOqk3oJ — LCP (@LCP) October 29, 2019

​وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية.

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية قبل قليل أن رئيس الوزراء سعد الحريري وصل إلى قصر بعبدا، وذلك عقب إعلان الحريري توجهه إلى القصر لقتديم استقالته للرئيس ميشال عون، على خليفة احتجاجات استمرت لمدة 13 يوما، للمطالبة باستقالة الحكومة احتجاجات على السياسات الاقتصادية.