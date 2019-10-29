باريس تعلق على استقالة سعد الحريري

وقال "لودريان" في كلمة أمام الجمعية الوطنية إن "لبنان يمر بأزمة كبيرة منذ بداية الاحتجاجات الكبيرة التي شهدت توترات وبعض الأحداث، وهناك أزمة ثقة"، مضيفا أن "الأزمات في المنطقة جعلت الوضع هشا في لبنان، كما أن هشاشة الأوضاع تعود أيضا للأزمة الاقتصادية".
وتابع الوزير الفرنسي "استقالة الحريري ستزيد من حدة الأزمة، وفرنسا تدعو المسؤولين اللبنانيين للقيام بكل الجهود لضمان استقرار المؤسسات ووحدة البلاد".
#Liban : "La démission de Saad Hariri aggrave la crise", affirme @jy_ledrian avant de préciser les deux convictions de la France. "Tout faire pour garantir la stabilité des institutions et l'unité du Liban (...) et écouter la voix de la population." #DirectAN #QAG pic.twitter.com/xZaGOqk3oJ— LCP (@LCP) October 29, 2019
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية قبل قليل أن رئيس الوزراء سعد الحريري وصل إلى قصر بعبدا، وذلك عقب إعلان الحريري توجهه إلى القصر لقتديم استقالته للرئيس ميشال عون، على خليفة احتجاجات استمرت لمدة 13 يوما، للمطالبة باستقالة الحكومة احتجاجات على السياسات الاقتصادية.
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