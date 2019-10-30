شركة "فيسبوك" توافق على دفع غرامة بريطانية في فضيحة كمبردج أناليتيكا

قالت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن شركة فيسبوك وافقت على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه استرليني (644 ألف دولار) لانتهاكها قانون حماية البيانات من خلال شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات.

وقال نائب مفوض المكتب جيمس ديبل-جونستون: "يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات".

وأضاف: "كان مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات هو تعرض بيانات مواطنين بالمملكة المتحدة لخطر جسيم".

وقالت وكالة "رويترز": "إن المكتب أعلن، اليوم الأربعاء، أن إسقاط فيسبوك لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية".

وخضع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لفيسبوك من باحث.

وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها كمبردج أناليتيكا واستُخدمت لأغراض سياسية.