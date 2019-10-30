حرائق كاليفورنيا تدمر 200 مبنى

دمرت حرائق "كينكايد فاير" التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام حوالي 189 مبنى.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، يواصل رجال الإطفاء في كاليفورنيا مكافحة حرائق ضخمة، انتشرت على مساحة أكثر من 30 ألف هكتار بين عشية وضحاها.

وأرغمت السلطات على طلب إخلاء منازل حوالي 156 ألف شخص. وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم في وقت سابق حالة إنذار أحمر بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.

واجتاح حريق "كينكايد فاير" منطقة معروفة بزراعة الكروم وإنتاج النبيذ في مقاطعة سونوما قرب سان فرانسيسكو. وزار حاكم الولاية غايفن نيوسوم المكان، قائلاً لصحفيين إنه يشبه "ساحة حرب".