مصدر: تركيا تأمر الجيش الحر بتسليم قرى سورية للشرطة العسكرية الروسية

أكد مصدر مقرب من "الجيش السوري الحر"، أن الأخير تلقى أوامر من تركيا بإخلاء 11 قرية بمدينة تابعة لناحية عين عيسى بمنطقة تل أبيض، تقع على طريق "إم – 4" الدولي وتسليمها للشرطة العسكرية الروسية.

أنطاكيا - سبوتنيك . وأشار المصدر، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك، يأتي تنفيذا للاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع روسيا.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "طلب الجيش التركي اليوم الأربعاء، من فصائل الجيش السوري الحر المسلحة الانسحاب من 11 قرية تابعة لناحية عين عيسى بمنطقة تل أبيض تقع على طريق إم- 4 الدولي وتسليمها للشرطة العسكرية الروسية".

وأضاف المصدر أن "الجيش التركي أخبر الفصائل بأن هذه القرى غير مشمولة بخطة المنطقة الآمنة، التي حددت بموجب الاتفاق بين روسيا وتركيا".

وتابع المصدر "قامت فصائل الجيش السوري الحر بالانسحاب من 11 قرية بناء على أوامر الجيش التركي، وتم تسليمها للشرطة العسكرية الروسية".