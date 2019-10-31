قرصان يغافل ترامب في عيد "الهالوين" ويأخذ هديته...فيديو

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا في البيت الأبيض بعيد "الهالوين"، مستقبلين العديد من الأطفال الذين حضروا الاحتفال بأزياء مختلفة من وحي العيد.

قام الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى باستقبال الأطفال في حديقة البيت الأبيض، حيث قاما بتوزيع الهدايا على الأطفال الحاضرين.

ولم تخلو المناسبة من بعض المواقف الطريفة والتي كان الأطفال أبطالا لها، ففي إحدى المشاهد قام طفل كان قد تنكر بزي قرصان بسرقة قطعة شكولاته من سلة الرئيس الأمريكي في لحظة مباغة دون أن يلحظ ذلك ترامب.

HALLOWEEN AT THE WHITE HOUSE: President Trump and the First Lady handed out candy to trick-or-treaters at the White House on Monday. pic.twitter.com/KZ5tn5zSgR — Local News 8 (@localnews8) October 29, 2019

وكان بطل أحد المشاهد طفل كان قد تنكر بملابس أحد أبطال مسلسل الأطفال "مينيون" حيث لم يكن يستطيع أخذ الحلوى من الرئيس وزوجته، ليقوم كلاهما بوضع الهدايا على رأسه في لقطة أثارت ضحك الحاضرين.

Donald Trump goes as himself for Halloween because Trump scares liberals. pic.twitter.com/yDk1hgy3Q2 — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 29, 2019

كما شهد الحفل حضور أطفال بزي الديناصورات، الأمر الذي أثار ضحك الرئيس الأمريكي.

Pres. Trump and first lady Melania Trump welcomed dinosaurs, superheroes and princesses to the White House for Halloween. https://t.co/Kel5hIyjmw pic.twitter.com/BdWC09JuhT — ABC News (@ABC) October 29, 2019

يذكر بأن عيد "الهالوين" يعتبر من الأعياد المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتم الاحفتال به على نطاق واسع في أنحاء البلاد، حيث يتنكر الأطفال بملابس خاصة مستوحاة من أبطالهم في القصص أو أفلام الكرتون، ليقوموا بزيارة الأقارب والجيران للحصول على هدايا.