تفاصيل 30 دقيقة جمعت نائب الرئيس التركي ورئيس الوزراء القطري

التقى فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، بعبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، اليوم، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

واستمر اللقاء الثنائي بينهما لمدة 30 دقيقة، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، وتناولت العلاقات الثنائية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأفادت الوكالة أن نائب الرئيس التركي أعرب عن شكره لنظيره القطري، إزاء دعمه عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين ترأسا بعد هذا اللقاء اجتماعا على مستوى وفدي البلدين.

ولفتت إلى أن اللقاء تطرق إلى روابط الأخوة، والإرادة السياسية التي يبديها زعيما البلدين على مختلف الأصعدة، والتضامن المشترك ضد التهديدات والمصاعب المشتركة.

وبحث الجانبان مشروع الاستثمارات المشتركة الذي تقدم به أمير قطر، العام الماضي، والبالغ قيمته 15 مليار دولار.

وأكد الجانب التركي أهمية تطوير العلاقات مع الدوحة، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار الجانبان إلى استمرار الأعمال التحضيرية لعقد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، خلال المرحلة المقبلة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.