قطة تنقذ حياة صاحبتها من حريق

أنقذت قطة حياة امرأة في مدينة لانسنج في ولاية نيويورك الأمريكية من خلال إيقاظها أثناء اشتعال حريق في شقتها.

وقالت دانييل شيفر إنها كانت نائمة في شقتها عندما قفزت عليها قطتها كيتي، والتي كانت قد عثرت عليها قبل خمس سنوات في الشارع واصطحبتها معها إلى المنزل لتكتشف أن ألسنة اللهب انتشرت في الشقة.

وفي اليوم التالي عثر رجل الإطفاء على القطة كيتي في الشقة المحترقة وكانت تعاني من حروق متوسطة حيث قامت صاحبتها باصطحابها إلى مستشفى الحيوانات وعلاجها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية تسبب انفجار اسطوانات الغاز في اشتعال حريق ضخم في تسع شقق.