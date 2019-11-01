سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لكوريا الجنوبية قبالة جزر متنازع عليها وفقد سبعة

ذكر مسؤول بإدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية أن طائرة تابعة للإدارة تقل سبعة أشخاص سقطت في البحر قبالة‭ ‬جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان في وقت متأخر من مساء يوم الخميس.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة تمشط المنطقة بحثا عن ناجين في حين أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بأن الطائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل مريضا إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.

7 missing in chopper crash near Dokdo https://t.co/XSzjcREMjn — Yonhap News Agency (@YonhapNews) October 31, 2019

وتسمى الجزر تاكيشيما باليابانية. وتسيطر عليها كوريا الجنوبية بواسطة فرقة صغيرة من خفر السواحل.