أمريكا تعتزم زيادة حضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، أن البنتاغون قرر توسيع التواجد العسكري الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونقل قوات إضافية إلى تلك المناطق.

موسكو - سبوتنيك. وقال إسبر للصحفيين خلال لقائه وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز: "تؤكد استراتيجيتنا الوطنية الدفاعية، أن شاغلنا الرئيسي هو منطقة المحيط الهادئ الهندي، ولتنفيذها (هذه الاستراتيجية) يجب علينا لعب دور بشكل أنشط، فإننا بحاجة إلى نقل القوات إلى هذه المنطقة".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن أول رحلة خارجية قام بها، كانت زيارة أستراليا، مؤكدا أن منطقة الهند والمحيط الهادئ تحظى باهتمام الولايات المتحدة.

وأضاف إسبر أن، "على بلادة "رفع عدد الشركاء وتعزيز التحالفات" في المنطقة.

وأختتم إسبر قائلا إنه، "تشكل الصين من وجهة نظر واشنطن تهديدا أكبر للدول الغربية من روسيا"، داعيا الدول الأوروبية إلى أخذ تحذيرات واشنطن من "التوسع العسكري والاقتصادي" للصين بجدية.