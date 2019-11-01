طائرة نتنياهو السرية تتعطل

وخصصت هذه الطائرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعطلت فراملها أثناء قيامها برحلة اختبارية في مطار بن غوريون. وأشار الموقع إلى عدم تضرر أحد في الحادث.

وغادرت الطائرة الإسرائيلية الرئيسية السرية العنبر المغلق، في صباح 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تم تطويرها بحضور أقل عدد ممكن من الأشخاص. وتم تزويدها بأجهزة التشفير التي تسمح لرئيس الوزراء بإجراء الاتصالات مع قادة الدول الأخرى أثناء الطيران.

واستغرق تجهيز الطائرة لنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو ثلاثة أعوام. وقد أنفقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك 729 مليون شيكل، حسب موقع إخباري روسي.