بمشاركة 4 دول… إسرائيل تجري مناورات عسكرية تعد الأولى من نوعها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن إجراء بلاده مناورات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.

ونشر أدرعي تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن إسرائيل ستقوم بأول تمرين دولي من الجيل الخامس، الذي يجرى في إسرائيل، بمشاركة مقاتلات من نوع F-35، تحت مسمى "العلم الأزرق".

سيشارك في التمرين أكثر من ١٠٠ طاقم جوي وأفراد الطواقم التقنية والإدارية من جميع أسلحة الجو المشاركة.

ستشارك في التمرين هذا العام عدة دول ومن بينها #ألمانيا و #إيطاليا و #اليونان و #الولايات_المتحدة حيث سيصل البلاد أفراد الطواقم الجوية بالاضافة الى طائرات الدول المشاركة pic.twitter.com/JfpJKCUGs6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 1, 2019

وقال أدرعي:

تمرين العلم الأزرق 2019 BLUE FLAG يبدأ يوم الأحد المقبل، والذي سيستغرق حتى يوم الخميس ١٤/١١/٢٠١٩ في قاعدة عوفدا الجوية، والذي يعتبر أول تمرين دولي من الجيل الخامس الذي يجرى في إسرائيل بمشاركة مقاتلات من نوع F-35، حيث يحظى التمرين بأهمية استراتيجية عليا وذو تأثير كبير على سلاح الجو.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المناورات سيشارك فيها أكثر من 100 طاقم جوي وأفراد الطواقم التقنية والإدارية من جميع أسلحة الجو المشاركة، وهي من 4 دول، وهي ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية.

في إطار التمرين ستُنفذ عشرات الطلعات الجوية سيتدرب من خلالها سلاح الجو مع باقي أسلحة الجو المشاركة على سيناريوهات قتالية جو-جو وأرض-جو بالاضافة الى مواجهة صواريخ أرض-جو متطورة والقتال على أرض العدو.هذا الانتشار الجوي سيوفر فرصة لتنفيذ طلعات تكتيكية مشتركة في مواجهة تهديدات متنوعة pic.twitter.com/Gfk3oqFJA1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 1, 2019

وأفاد أفيخاي أدرعي بأنه في إطار المناورات "ستُنفذ عشرات الطلعات الجوية سيتدرب من خلالها سلاح الجو الإسرائيلي مع باقي أسلحة الجو المشاركة على سيناريوهات قتالية جو-جو وأرض-جو، بالاضافة إلى مواجهة صواريخ أرض-جو متطورة والقتال على أرض العدو".

وقال أدرعي في تغريدة أخرى:

سيواصل سلاح الجو التدريب بالتعاون مع أسلحة جوية أجنبية للحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة وتبادل الخبرات.