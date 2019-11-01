نتنياهو: لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة في مواجهة إيران

أفادت قناة عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتبر أنه لم يعد ممكنا لبلاده التعويل على الولايات المتحدة في مواجهة إيران.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، بأن نتنياهو صرح خلال اجتماع مع وزرائه قبل عدة أسابيع، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتخذ خطوات ملموسة ضد إيران، وبأنه لا يمكن التعويل على تلك السياسة.

وأوضحت القناة العبرية أن نتنياهو انتقد سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاصة تجاه إيران، وتجاهله عدم الرد على إيران، وهو ما صرح به خلال مراسم الاحتفال بخريجي دورة ضباط في الجيش الإسرائيلي.

وأوردت القناة العبرية أن نتنياهو ومعه رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، قد أعربا عن قلقهما من امتناع إدارة ترامب عن اتخاذ خطوات جدية في وجه إيران.

وقال نتنياهو خلال تلك الحفلة:

حدة الجرأة الإيرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر فأكثر بسبب عدم الرد على اعتداءاتها.

وتابع نتنياهو إن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة للمس بها، وأشار إلى أن فشل دول أخرى، ويقصد الولايات المتحدة الأمريكية، بالقيام بالمثل، يشجع إيران.