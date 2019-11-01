ظريف يوجه دعوة إلى أمريكا ويقول إن طهران لن تذعن أبدا "للترهيب الأمريكي"

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى العودة للاتفاق النووي لعام 2015، وقال إن طهران لن تذعن أبدا للترهيب الأمريكي.

وأضاف ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، تظهر فشلا في سياسة واشنطن.

وغرد: "بدلا من التنقيب بشكل أعمق، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن السياسات الفاشلة والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015".

Subjecting construction workers to #EconomicTerrorism only manifests maximum failure of "maximum pressure”.



US can sanction every man, woman & child but Iranians will never submit to bullying.



Rather than dig itself deeper, US should abandon failed policies & return to #JCPOA. — Javad Zarif (@JZarif) November 1, 2019

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن ضد طهران.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم، "فرض عقوبات على قطاع الإنشاءات".

وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته إن "إخضاع عمال البناء الإيرانيين إلى "إرهاب افتصادي" يظهر فقط أقصى إخفاق "للضغط الأقصى" الذي تمارسه الولايات المتحدة، فيمكن لأمريكا أن تعاقب كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يستسلموا أبدا للترهيب الأمريكي".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران في مايو/ أيار عام 2018، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، لتشمل قطاعات الطاقة والشحن والخدمات المالية.

وأدت هذه العقوبات إلى نفور الاستثمار الأجنبي من إيران، وتقلص صادرات النفط منها، ما أدى إلى ندرة السلع المستوردة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية، كل هذا أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي المنطقة بشكل عام.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.

وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا عدم الالتزام بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015، واتخذت ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.