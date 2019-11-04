واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد إيران تشمل نجل خامنئي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 9 أفراد إيرانيين بينهم نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لأزمة اقتحام السفارة الأميركية في طهران.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة في واشنطن اليوم الإثنين إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة فرض اليوم عقوبات على هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، و9 أفراد مستقلين تم تعيينهم أو يعملون لصالح علي خامنئي، المرشد الأعلى غير المنتخب للبلاد".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.

وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران ابتداء من أيار/مايو الماضي تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تتضمن رفع القيود عن تخصيب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي وغيرها.