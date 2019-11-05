عمران خان يكشف عن مساعدة أردوغان له للخروج من "مأزق كبير"

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن مساعدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له فيما يخص دعوى التعويض التي رفعتها شركة "كارادينيز" التركية لإنتاج الكهرباء ضد بلاده.

وغرد عمران خان عبر تويتر: "حكومة حركة العدالة الباكستانية (PTI)، حلت بشكل ودي الخلاف مع كاركي، بدعم أردوغان، ووفرت غرامة 1.2 مليار دولار، التي فرضها علينا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار".

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني، وفد حكومة بلاده الذي شارك في المحادثات مع الشركة، من أجل التوصل إلى تسوية.

PTI Govt, with the help of President Erdogan, has amicably resolved the Karkey dispute and saved Pak USD 1.2 billion penalty imposed by ICSID. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 4, 2019

ويعود الخلاف بين "كاركي" والدولة الباكستانية، إلى العام 2012، إثر مصادرة إسلام آباد لأربع سفن تعود للشركة، اثنتين منهما لإنتاج الكهرباء، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية، في إطار قضية فساد ضد رئيس الوزراء، وزير الطاقة السابق رجاء برويز أشرف.

واعتبرت "كاركي" وقتها، أن هذا القرار مخالف لـ"اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين تركيا وباكستان"، ورفعت دعوى ضد إسلام آباد، في المركز التابع للبنك الدولي.

وألزم المركز باكستان بدفع 845 مليون دولار في البداية، ومع امتناعها عن الدفع، وجراء الفوائد والمصاريف القانونية، ارتفع المبلغ إلى 1.2 مليار دولار، خلال الفترة الماضية.