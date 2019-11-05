إسرائيل ستطلق سراح الأردنيين... وعمان ستعيد سفيرها بعد الخلاف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل بعد أن اتفق البلدان على تحويل المعتقلين الأردنيين الاثنين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

قال مكتب نتنياهو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن رئيس الشاباك الإسرائيلي اتفق مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عنهما.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء "تعتبر دولة إسرائيل علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط وهي ستواصل العمل على صون أمن المنطقة".

وتم اعتقال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي قبل عدة أشهر للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة واحتُجزا دون تهمة في إسرائيل، ما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.

واستدعت الأردن سفيرها لدى إسرائيل غسان المجالي الأسبوع الماضي احتجاجا على اعتقالهما.

وغرد الصفدي "تعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع".

وأضاف "عملت الحكومة على إطلاق سراحهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وكانت إسرائيل اعتقلت اللبدي (32 عاما) ومرعي (29 عاما) عند معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين) في غور الأردن في 20 أغسطس و2 سبتمبر تباعا. وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إن كلاهما محتجز بموجب أوامر اعتقال إداري.

وتسمح أوامر الاعتقال الإداري لإسرائيل باحتجاز أفراد لأشهر دون توجيه تهم رسمية ضدهم.

وقال ناطق بإسم جهاز الأمن العام الشاباك الأربعاء الماضي أن اللبدي ومرعي، من أصول فلسطينية، معتقلان "للاشتباه بتورطهما في انتهاكات أمنية خطيرة"، دون الخوض في تفاصيل.

وبدأت اللبدي إضرابا عن الطعام منذ 42 يوما، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، وهي جمعية تعنى في الأساس بشؤون الأسرى الفلسطينيين. وشهدت حالتها الصحية مؤخرا تدهورا وتم ادخالها إلى مستشفى في مدينة حيفا عدة مرات في الاسبوعين الماضيين، حسبما قالت الجمعية.

ومرعي يعاني مرض السرطان منذ عام 2010 وهو بحاجة الى فحوصات طبية منتظمة، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية.