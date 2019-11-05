ترامب يدعو المكسيك إلى شن حرب على عصابات المخدرات بعد مقتل مواطنين أمريكيين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك إلى شن حرب ضد عصابات المخدرات في المكسيك، بعد مقتل مواطنين أمريكيين هناك بتبادل لإطلاق النار بين عصابات المخدرات.

كتب ترامب، على حسابه بموقع "تويتر"، "عائلة رائعة وأصدقائهم من ولاية يوتا حوصروا بين اثنين من عصابات المخدرات وهم يطلقون النار على بعضهم البعض، ما نتج عنه مقتل العديد من الأميركيين، بينهم أطفال، والبعض مفقودين".

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

​وأضاف ترامب "إذا كانت المكسيك تحتاج المساعدة أو طلبت مساعدة للتخلص من هؤلاء الوحوش فالولايات المتحدة مستعدة".

وتابع "حان الوقت للمكسيك، بمساعدة الولايات المتحدة، لشن حرب على عصابات المخدرات ومحوهم من على وجه الأرض، نحن فقط ننتظر دعوة من الرئيس الجديد العظيم".

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

​كانت وسائل إعلام قد نقلت أن 9 أميركيين على الأقل بينهم 6 أطفال قتلوا مساء أمس الاثنين في ولاية سونورا الحدودية شمال المكسيك.

في السياق ذاته، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أنه سيتحدث مع الرئيس ترامب حول التعاون مع الولايات المتحدة، لتحديد الرد المناسب على الهجوم.

وقال لوبيز في مؤتمر صحافي "سأتحدث مع الرئيس ترامب حول التعاون الذي نحتاجه".