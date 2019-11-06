تقوية الوحدة بين روسيا و بيلاروسيا... "تحول خطير" في ميزان القوى

ويخشى "القلقون" أن تؤدي تقوية الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا إلى "تغيير ميزان القوى في أوروبا"، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش يجد الوضع "خطيرا"، ويرى أنه من الضروري أن تؤيد البلدان الأوروبية "استقلال" بيلاروسيا، بينما يرى ألكسندر فيرشبو، مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي، أنه من الضروري أن تتذكر البلدان الغربية الحرص والحذر حتى لا تذهب مسيرة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا بعيدا جدا.

وتحل في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، الذكرى العشرون لتوقيع اتفاقية تأسيس دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا. وفي السادس من سبتمبر/أيلول 2019، وقع رئيسا وزراء روسيا وبيلاروسيا بالأحرف الأولى برنامج التكامل، وأقرا خارطة طريق تتكون من 31 نقطة لتعزيز التكامل.