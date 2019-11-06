تايلاند: مقتل 15 شخصا في هجوم جنوبي البلاد

أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 15 شخصا وجرح آخرين خلال هجوم إرهابي جنوبي تايلاند.

وذكرت الوكالة الفرنسية "فرانس بريس" نقلا عن المتحدث باسم الجيش ال​تايلاند​ي، براموت بروم-ان، أن حوالي 15 شخصا قتلوا على الأقل وجرح آخرون في هجوم يشتبه أنّ متمردين إسلاميين يقفون خلفه في جنوبي تايلاند".

وأوضح المتحدث أن المتشددين هاجموا نقطتي تفتيش لمتطوعين من الدفاع المدني في إقليم يالا وأطلقوا النار عليهم، في الوقت الذين كانوا يتحدثون فيه إلى مجموعة من القرويين".

وأشار المتحدث أن المتمردين استولوا على بنادق "إم-16" وذخائر من نقطتي التفتيش".

ولفت إلى أن جميع المناطق المحيطة بموقع الهجوم أغلقت، حيث يتمّ إجراء التحقيقات اللازمة.

وتشهد المنطقة الجنوبية من البلاد تمرّدا داميا أدّى في السنوات الـ15 الأخيرة إلى مقتل 7 آلاف شخص معظمهم من المدنيين.