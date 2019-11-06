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13:36 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    اتفاق الرياض

    إيران تخرج ببيان شديد اللهجة ضد السعودية وتعلق على "اتفاق الرياض"

    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
    العالم
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    علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على "اتفاق الرياض" المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ماسكا بيده اليمنى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبيسراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء التوقيع على اتفاق الرياض في السعودية
    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
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    وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن: "اتفاق الرياض بين حكومة منصور هادي والمجلس الانتقالي منقوص، ولن یسهم في حل أزمة اليمن ومشاكله"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وأضاف البيان أن "اتفاق حكومة هادي والمجلس الانتقالي يهدف إلى تثبيت الاحتلال السعودي لليمن مباشرة أو عبر وكلاء"، وتابع: "الشعب اليمني لن يسمح باحتلال جنوب اليمن من قبل قوات أجنبية".

    كما شددت الخارجية الإيرانية على أن "طهران تؤكد أن الخطوة الأولى للحل في اليمن هي وقف إطلاق النار ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني"، مضيفة أن "الخطوة التالية للحل في اليمن تتمثل في إجراء حوار يمني يمني للتوصل إلى اتفاق بشأن المستقبل السياسي لليمن".

    وشهدت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

    أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
    © Sputnik . Mohamed Mostafa
    انفوجرافيك أهم 10 بنود في اتفاق الرياض

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    الكلمات الدلالية:
    جنوب اليمن, عدن, اتفاق الرياض, السعودية, إيران
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