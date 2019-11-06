الطائرات الأمريكية لا تطير إلى حيث يوجد هذا السلاح

صرح بذلك ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت).

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد قال إن بلاده ستعزز دفاعها الجوي بمساعدة منظومات "بانتسير" ومنظومات أخرى لا يُحظر توريدها لصربيا.

ورد الرئيس الصربي بالسلب على سؤال بشأن شراء منظومات "إس-400"، مشيرا إلى أن بلاده لا تملك ثمن هذه المنظومة في وقت تركز فيه على رصد الاعتمادات لإنشاء طرق.

وأكد الرئيس الصربي، مع ذلك، إعجابه "بهذا السلاح المدهش" منوها إلى "أن من يملك هذا السلاح فلن يعتدي عليه أحد". وأضاف: "لا يطير الطيارون الأمريكيون وأي طيار آخر حيث توجد إس 400".