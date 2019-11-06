زاخاروفا للسفارة البريطانية في موسكو: كفوا عن تزييف الحقائق

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفارة البريطانية في موسكو نشرت خبرا مزيفا حول أن ممثل السفارة الروسية في لندن حصل على اعتماد من قبل مؤتمر "حرية الإعلام"، لكنه لم يستخدمه.

موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال حديثها، في مؤتمر "حرية الإعلام وسلامة الصحفيين في روسيا ومنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول التحديات والفرص في العصر الرقمي.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان، أنه لم يسمح لممثلي وسائل الإعلام الروسية والممثل الروسي الرسمي، الذي أعلن كرئيس للوفد، بحضور مؤتمر حول حرية وسائل الإعلام في لندن في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت بهذا الخصوص: "هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي اليوم. لقد أصدرت السفارة البريطانية في موسكو للتو تعليقا قائلا إنهم يريدون تصحيح الوزير الروسي ويقولون إن وسائل الإعلام الروسية حصلت على الاعتماد وشاركت، وأدرجتهم في قائمة، ولم يتم اعتماد "أر تي" و "سبوتنيك"، فيما يتعلق بدورهما الفعال في نشر المعلومات الخاطئة ، وثالثا أن ممثل السفارة الروسية في لندن، حصل على الاعتماد في المؤتمر، لكن لم يستخدمه. وها هو خبر مزيف".

وأوضحت زاخاروفا أنه لم يكن من المفترض أن يحضر ممثل السفارة الروسية في بريطانيا في هذا المؤتمر.

وخلصت المتحدثة إلى أنه "تم إعلان نائب مدير إدارة المعلومات، مكسيم بويكيفيتش، المعروف لدى الكثير منكم، للمشاركة هناك، والآن هو نائب ممثلنا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هو أخذ جواز السفر إلى هذه السفارة البريطانية الرائعة والجميلة والعجيبة في موسكو، التي أمام أعيننا، تقوم الآن بعملية تصنيع هذا الخبر المزيف".

ولفتت زاخاروفا إلى أن بويكيفيتش لم يحصل على تأشيرة سواء قبل يوم أو في اليوم، الذي بدأ فيه المؤتمر أو في اليوم الثاني للمؤتمر، وقالت: "لقد أعادوا جواز سفره، يبدو لي، في غضون أسبوع بدون تأشيرة على الإطلاق"، مضيفة: "لذلك أيتها السفارة البريطانية الموقرة في موسكو، كفوا عن نشر الأخبار المزيفة".

الجدير بالذكر أن رفض لندن اعتماد وسائل الإعلام الروسية لهذا الحدث ليس أول حالة من هذا القبيل، وفي وقت سابق، تم رفض وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" الاعتماد لحضور مؤتمر حزب المحافظين لبريطانيا العظمى في اليوم السابق لبدء المؤتمر"، وتم تقديم طلب اعتماد لهذا الحدث، الذي بدأ يوم الأحد في مانشستر ، قبل شهر من بدء المؤتمر.

ومع ذلك ، تلقت الوكالة ردا من اللجنة المنظمة لهذا الحدث مع قرار سلبي فقط في وقت متأخر من مساء يوم السبت، ولم يوضح المنظمون أسباب قرارهم.