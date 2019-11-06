Widgets Magazine
تسجيل
18:10 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

    زاخاروفا للسفارة البريطانية في موسكو: كفوا عن تزييف الحقائق

    © Sputnik . Eugene Odinokov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفارة البريطانية في موسكو نشرت خبرا مزيفا حول أن ممثل السفارة الروسية في لندن حصل على اعتماد من قبل مؤتمر "حرية الإعلام"، لكنه لم يستخدمه.

    موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال حديثها، في مؤتمر "حرية الإعلام وسلامة الصحفيين في روسيا ومنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول التحديات والفرص في العصر الرقمي. 

    وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان، أنه لم يسمح لممثلي وسائل الإعلام الروسية والممثل الروسي الرسمي، الذي أعلن كرئيس للوفد، بحضور مؤتمر حول حرية وسائل الإعلام في لندن في سبتمبر/ أيلول الماضي.

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    روسيا تستدعي السفير البريطاني في موسكو... والسفارة ترد
    وقالت بهذا الخصوص: "هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي اليوم. لقد أصدرت السفارة البريطانية في موسكو للتو تعليقا قائلا إنهم يريدون تصحيح الوزير الروسي ويقولون إن وسائل الإعلام الروسية حصلت على الاعتماد وشاركت، وأدرجتهم في قائمة، ولم يتم اعتماد "أر تي" و "سبوتنيك"، فيما يتعلق بدورهما الفعال في نشر المعلومات الخاطئة ، وثالثا أن ممثل السفارة الروسية في لندن، حصل على الاعتماد في المؤتمر، لكن لم يستخدمه. وها هو خبر مزيف".

    وأوضحت زاخاروفا أنه لم يكن من المفترض أن يحضر ممثل السفارة الروسية في بريطانيا في هذا المؤتمر.

    وخلصت المتحدثة إلى أنه "تم إعلان نائب مدير إدارة المعلومات، مكسيم بويكيفيتش، المعروف لدى الكثير منكم، للمشاركة هناك، والآن هو نائب ممثلنا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هو أخذ جواز السفر إلى هذه السفارة البريطانية الرائعة والجميلة والعجيبة في موسكو، التي أمام أعيننا، تقوم الآن بعملية تصنيع هذا الخبر المزيف".

    ولفتت زاخاروفا إلى أن بويكيفيتش لم يحصل على تأشيرة سواء قبل يوم أو في اليوم، الذي بدأ فيه المؤتمر أو في اليوم الثاني للمؤتمر، وقالت: "لقد أعادوا جواز سفره، يبدو لي، في غضون أسبوع بدون تأشيرة على الإطلاق"، مضيفة: "لذلك أيتها السفارة البريطانية الموقرة في موسكو، كفوا عن نشر الأخبار المزيفة".

    الجدير بالذكر أن رفض لندن اعتماد وسائل الإعلام الروسية لهذا الحدث ليس أول حالة من هذا القبيل، وفي وقت سابق، تم رفض وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" الاعتماد لحضور مؤتمر حزب المحافظين لبريطانيا العظمى في اليوم السابق لبدء المؤتمر"، وتم تقديم طلب اعتماد لهذا الحدث، الذي بدأ يوم الأحد في مانشستر ، قبل شهر من بدء المؤتمر.

    ومع ذلك ، تلقت الوكالة ردا من اللجنة المنظمة لهذا الحدث مع قرار سلبي فقط في وقت متأخر من مساء يوم السبت، ولم يوضح المنظمون أسباب قرارهم.

    انظر أيضا:

    زاخاروفا تعلق على تصريح زوكربيرغ حول "التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية
    زاخاروفا: النظام الأمريكي برمته ضغط على بوتينا
    زاخاروفا: الدبلوماسية الروسية لا تمييز فيها بين الرجل والمرأة وهذا هو الدليل
    زاخاروفا تعلق على رفض بلغاريا منح دبلوماسي روسي تأشيرة دخول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة تخرج من اتفاق باريس للمناخ
    واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ
    من يحكم الجزائر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك