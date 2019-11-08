إعلام: مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء زلزال شمال غربي إيران

نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مسؤولين مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب اليوم الجمعة شمال غربي إيران.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران.

وبحسب المركز، يقع مركز الزلزال على بعد 156 كيلومترا جنوب شرق مدينة تبريز (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 62 كم.

ووقع الزلزال الساعة 2:17 صباحا بالتوقيت المحلي (2247 بتوقيت جرينتش يوم الخميس)، وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) إن الزلزال قوي نسبيا ودفع بعض الناس للهرب من منازلهم في حالة فزع خلال منتصف الليل.