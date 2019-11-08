أنقرة: قمة رباعية حول سوريا تعقد في لندن بين تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن قمة رباعية حول سوريا تضم قادة تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستعقد في 3-4 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت قناة "سي إن إن ترك" عن كالين، قوله: "تم الإتفاق على عقد لقاء حول سوريا في إطار قمة الناتو في لندن 3-4 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".